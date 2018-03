In acest context, sustine PMB, "lansarea unor astfel de afirmatii in spatiul public, total contrare realitatii, constituie pura dezinformare si nu serveste interesului public".

"Il informez pe dl Nicusor Dan, care acum cativa ani, cand se pregatea sa candideze la Primaria Capitalei, se erija in salvatorul Bucurestiului si isi facuse un obicei din a contesta in instanta, la comanda, initiativele primariei, ca se afla intr-o grava eroare: bulevardul Buzesti - Berzei - Uranus are un proces verbal de receptie, iar informatiile pe care le-a oferit presei sunt false si nefundamentate si nu reprezinta altceva decat instrumente politice prin care doreste sa isi faca reclama. Un om politic bine intentionat, care doreste cu adevarat sa imbunatateasca viata alegatorilor sai, ar trebui sa se documenteze si sa isi canalizeze energia in proiecte reale, cu solutii autentice si nu sa persiste in greseala, acuzand oponentii politici de fapte sau nerealizari imaginare", afirma primarul general Gabriela Firea, citata in comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit PMB, bulevardul a fost modernizat de Primaria Capitalei in cadrul obiectivului de investitii "Strapungere Buzesti - Berzei - Uranus". Lucrarile de proiectare si executie au fost executate in baza contractului nr. 3675/ 15.06.2007, incheiat intre PMB si Asocierea SC Tehnologica Radion SRL & SC SCT SA & SC Euroconstruct Trading 98 SRL& SC Via Proiect SRL. In data de 11.11.2016 a fost incheiat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 16.637. In data de 03.03.2017, comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune admiterea receptiei fara obiectiuni, aceasta fiind aprobata in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21 din HG 273/1994, precizeaza Primaria Capitalei.

"Fata de cele expuse, reiese foarte clar ca nu exista niciun motiv real sau legal care sa impiedice procesul de preluare a bulevardului si, pe cale de consecinta, nici impotriva proiectului de hotarare care se refera la acest obiectiv de investitii, aflat pe ordinea de zi a sedintei de astazi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti", se mai arata in comunicatul PMB.

Precizarile PMB vin in contextul in care, marti, deputatul Nicusor Dan a declarat ca proiectul Buzesti - Berzei reprezinta "emblema functionarii haotice" a administratiei publice din Bucuresti.

"Situatia juridica a proiectului Buzesti - Berzei este urmatoarea: Planul Urbanistic Zonal si toate autorizatiile de construire sunt anulate definitiv de instanta. In aceste conditii, nu s-a putut realiza receptia lucrarii. Conform legii, aceasta ar fi trebuit sa confirme, in prezenta Inspectoratului de Stat in Constructii, conformarea lucrarii cu autorizatiile de construire. Solutia din Consiliul General de maine este un artificiu juridic: se da Administratiei Strazilor un bun care nu a fost receptionat juridic pana in acest moment", a afirmat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa.