"Cum sa se intalneasca un ministru al Justitiei cu cineva care este in procedura de extradare? Unii m-au intrebat daca participa la discutii cu ministrul Justitiei. Este absolut imposibil. V-am declarat, va repet daca vreti, nu-i problema. Nu ca n-am avut. Nici macar nu l-am vazut, cum nu l-ati vazut dumneavoastra ieri sau alaltaieri", a spus Toader presei la sediul MJ, potrivit Agerpres.

Intrebat despre afirmatia lui Ghita potrivit careia i-ar fi transmis ministrului documente privind fabricarea dosarelor sale, Tudorel Toader a aratat ca omul de afaceri trebuie sa se adreseze instantei din Serbia.

"Nu poarta un inculpat dialog direct cu ministrul Justitiei oricare ar fi el. Deci, el are o procedura de extradare in Serbia si trebuie sa se adreseze instantei din Serbia, nu Ministerului Justitiei din Romania", a mai afirmat ministrul.

Totodata, acesta a aratat ca la MJ exista dovada primirii la ministerul din Serbia a documentelor privind clarificarile suplimentare in cazul lui Ghita.

"Pe data de 27 februarie, Ministerul Justitiei a primit de la Curtea Suprema din Serbia solicitarea unor clarificari suplimentare privind activitatea infractionala desfasurata de catre inculpatul a carui extradare se cere. Imediat am transmis solicitarea la Curtea de Apel Ploiesti, pe 27 februarie. Pe 7 martie Curtea de Apel Ploiesti ne-a transmis documentele. Ministerul Justitiei le-a tradus. Pe 8 martie le-a transmis prin fax la Curtea Suprema din Serbia. Pe 8 martie - la Curtea Suprema din Serbia, cu dovada de expediere, cu dovada de primire. Am solicitat Curtii de Apel, cum cere procedura de extradare, documentele in original. Daca ni le-a trimis in copie pe 7 martie, in original ni le-a trimis pe 21 martie 2018. In aceeasi zi, 21 martie, au fost transmise prin curierat rapid catre Ministerul Justitiei din Serbia si avem dovada primirii la ministerul din Serbia pe 23 martie. (...) Cel mult puteti intreba Curtea de Apel Ploiesti de ce i-au trebuit doua saptamani, de pe 7 martie pana pe 21 martie, sa ajunga de la Ploiesti la Ministerul Justitiei din Romania unde ar fi ajuns si pe jos mai devreme de doua saptamani", a explicat ministrul.