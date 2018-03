"Importanta simbolica a actului unirii Basarabiei cu Romania, alaturi de actele unirii Bucovinei si Transilvaniei, consta in faptul ca populatia acestor teritorii romanesti, prin reprezentantii sai alesi, a decis in mod democratic unirea cu tara. Inaintasii nostri au stiut sa utilizeze cu intelepciune oportunitatea istorica ce li se oferea si sa puna piatra de temelie unui viitor mai bun pentru copiii lor, iar istoria le-a dat dreptate. Azi, 100 de ani mai tarziu, avem toate motivele sa fim la fel de increzatori cum erau ei ca viitorul nostru va fi unul stralucit, atat timp cat la baza lui vor sta valorile democratice care permit dezvoltarea unei societati sanatoase. Eu cred cu putere ca viitorul nostru va fi din nou unul comun, ca ne vom reuni curand in sanul familiei europene, onorand astfel lupta stramosilor nostri, barbati, dar sa nu uitam si femeile", sustine Dancila.

Centenarul este "atat un prilej de onorare a trecutului, cat si unul de reflectie privind viitorul Romaniei, stat profund atasat valorilor si principiilor europene si euro-atlantice", a mai tinut sa sublinieze premierul.

"Radacinile comune, valorile culturale si spirituale care ne unesc fundamenteaza relatia privilegiata dintre Bucuresti si Chisinau. Am invatat de la generatia unirii lectia faptelor si a gesturilor intemeietoare. Cuvintele ne unesc, faptele fac mai trainica unirea. Va asigur ca Romania a fost si va fi intotdeauna alaturi de Republica Moldova", a completat ea, citata de libertatea.ro.

In egala masura, a tinut sa sublinieze ca acorda o atentie speciala relatiei cu Republica Moldova.

"Am transmis atunci, subliniez din nou si acum, sustinerea ferma si consecventa a parcursului european al Republicii Moldova din convingerea ca locul sau este in familia statelor europene. Relatia noastra este una solida, dorim sa concretizam cat mai multe proiecte comune care sa aduca beneficii si o viata mai buna cetatenilor din Republica Moldova. Am in vedere aici sprijinul din domeniul sanatatii, al educatiei, al tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Sustinem conectarea Republicii Moldova la Europa, fie ca ne referim la conectarea strategica, fie ca vorbim de conectarea la nivelul infrastructurii. Sprijinim reformele institutionale initiate de autoritatile de la Chisinau, esentiale si din perspectiva parcursului european al Republicii Moldova", a mentionat Dancila.