"In legatura cu Declaratia pe care o sa o adoptam astazi, as vrea sa citez un paragraf care, pana la urma, nu a mai fost introdus in aceasta Declaratie si anume articolul 8 din Actul final de la Helsinki: toate popoarele au mereu dreptul in deplina libertate sa isi hotarasca cand si daca doresc statutul politic, intern si extern, fara ingerinte exterioare si sa isi urmareasca dupa propria voie dezvoltarea politica, economica, sociala si culturala. Pe baza acestui articol 8 de la Helsinki s-a reunificat Germania si, dragii mei colegi, domnule presedinte Candu, domnule vicepremier Iurie Leanca, chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem? Si, ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu si explicit - eu vreau sa ne unim cu Moldova! Vreau sa fim impreuna in Europa, dar ca o singura natiune. Romania a fost puternica atunci cand a fost unita. Si va fi unita. Si va fi puternica. Acesta este idealul nostru. Acesta este idealul acela de a ne afirma in istorie ca o natiune unita, libera si prospera, in care toti cetatenii ei sa se simta liberi, sa se simta mandri si sa aiba o viata mai buna. La multi ani, Romania!", a adaugat social-democratul la sedinta solemna a Legislativului.