"Un gand special pentru toti romanii de pe ambele maluri ale Prutului cu ocazia aniversarii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania - votata de Sfatul Tarii de la Chisinau in 27 Martie 1918 .

Spre deosebire insa de cei care se ocupa doar cu vorbe goale, sedinte solemne si declaratii pompoase la meetinguri eu am considerat ca pentru adevarata Unire trebuie fapte:

Asa am procedat in perioada 2012-2015 atunci cand am sprijinit constructia in Moldova de peste Prut peste 200 de gradinite, gazoductul Iasi - Ungheni, SMURD, Maternitatea din Chisinau, Sala cu orga, Teatrul din Cahul, am dus microbuze scolare si carti samd / la fel am procedat cand am mers in vizita oficiala la Bruxelles alaturi de Premierul Iurie Leanca si am obtinut ridicarea vizelor UE pentru cetatenii Moldovei / sau cand am invitat la sedinta de Guvern premierii Moldovei pentru a lua impreuna decizii pentru romani.

Intotdeauna in istorie sunt oameni care vorbesc despre Unire si oameni care fac lucruri concrete pentru acest lucru - ma bucur sa fac parte din a doua categorie.

Cinste celor care in urma cu 100 de ani au avut curajul sa faca Unirea. Sper sa ne ridicam si noi candva la nivelul lor", a scris Victor Ponta pe Facebook.

