"Aniversam astazi 100 de ani de la Declaratia de unire a Basarabiei cu Regatul Romaniei. Decizia adoptata de Sfatul Tarii de la Chisinau a fost un gest politic si patriotic care face cinste elitelor vremii si tuturor celor care l-au visat si au lucrat pentru infaptuirea lui. Este unul dintre acele momente care definesc pentru totdeauna istoria, incalzesc sufletele si tin treze constiintele, generatie dupa generatie", afirma seful statului in mesaj.

El mentioneaza ca Romania primaverii anului 1918 era marcata de o situatie militara grava si se afla expusa unui context international dificil si cu toate acestea, in clipe de cumpana, in fata amenintarilor si pericolelor din imediata sa vecinatate, fara a pune conditii ori a astepta vreo compensatie, a asigurat protectia Basarabiei.

"Prin proiectele de democratizare si de reforma economica promise de Guvernul Romaniei in 1917, unirea de la 27 martie 1918 a constituit pentru Basarabia nu doar atingerea idealului national al romanilor de pe cele doua maluri ale Prutului, ci si un atractiv proiect de viitor, o alternativa viabila la perspectiva sumbra a bolsevizarii", arata Iohannis.

Seful statului precizeaza ca politicienii anului 1918 au demonstrat intelegerea oportunitatilor pe care istoria si contextul international le-au oferit pentru implinirea aspiratiilor romanilor, scrie Agerpres.



"Un lucru este comun tuturor marilor infaptuiri ale Romaniei din ultimul secol si jumatate: ele s-au realizat prin asocierea proiectelor noastre cu marile procese europene, prin asimilarea de catre societate a valorilor umanismului occidental. Asa a fost si in anii Marelui Razboi, asa a fost si in anul Marii Uniri, care a debutat cu unirea Basarabiei cu Romania", spune el.

Presedintele Iohannis arata ca actul de acum o suta de ani ne este nu doar un "izvor al rememorarii si al recunostintei pentru inaintasi, ci si o permanenta sursa de inspiratie pentru necesitatea dezvoltarii si aprofundarii continue a Parteneriatului strategic dintre Romania si Republica Moldova pentru integrarea europeana" a tarii vecine.

"In prezent, cursul nostru de convergenta se numeste parcursul european al Republicii Moldova, pentru succesul caruia tara noastra acorda un sprijin consistent si permanent, diplomatic, financiar si tehnic. Romania are insa si datoria de a fi pentru Republica Moldova, pe mai departe, un exemplu de natiune angajata in proiectul european, un model de economie competitiva, de societate care stie sa pretuiasca si sa valorifice potentialul sau uman. In acest proiect, sunt convins ca putem sa ne ridicam la inaltimea faptelor pe care astazi le aniversam!", subliniaza Klaus Iohannis in mesajul sau, care a fost transmis si Parlamentului.