"Eu raman la convingerea ca nu putem sa neglijam trei milioane de semnaturi ale cetatenilor romani pe aceasta problema. Suntem obligati, practic, sa organizam un referendum si, sigur, celor care au ingrijorari ca Romania va deveni mai putin liberala, eu am sa le spun ca nu. Avem in acelasi timp in vedere sa cadram, din punct de vedere legal, cat mai bine parteneriatul civil si in asa fel incat sa putem da un anumit confort si celor care apartin altor tipuri de minoritati", a afirmat Tariceanu la Parlament, potrivit Agerpres.

Camera Deputatilor a adoptat in mai 2017 initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, semnata de 3 milioane de cetateni. Initiativa trebuie adoptata si de Senat, in calitate de for decizional, ulterior fiind necesara organizarea unui referendum.

Presedintele Klaus Iohannis a cerut pe 14 martie Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.

Legea referendumului se afla inclusa pentru reexaminare pe ordinea de zi de luni a plenului Senatului.