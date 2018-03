"Am vazut declaratia domnului Dragnea, cred ca e nevoie sa facem o discutie si sa ne spuna exact ministrii care vad ca ar fi problemele sau cu ce probleme se confrunta. Eu cred ca nimic nu este mai important decat a face o descentralizare profunda. Cred ca ideea de a tine in mana toate deciziile si ministrii, aici fiecare trebuie sa intelegeti, au nu numai o problema de administrare, dar si o problema de orgoliu. Fiecare vrea sa fie mai important, sa aiba o influenta mai mare in Cabinet si acest lucru se intampla peste tot, nu e o problema romaneasca. Am vazut-o si in alte Guverne, exista intotdeauna o concurenta intre membrii Cabinetului, dar acest lucru nu trebuie sa fie o frana pentru descentralizare, pentru ca, altfel, pentru orice decizie, ca e vorba de autoritatile locale, ca e vorba de cetateni, trebuie sa intelegem ca nu e solutia de a-i plimba la Bucuresti pe toti pentru a le rezolva problemele si trebuie sa delegam responsabilitatile la nivel local", a declarat presedintele ALDE, citat de dcnews.ro.

In egala masura, el a tinut sa mentioneze ca nu a purtat discutii pe tema descentralizarii cu ministrii ALDE. "Nu am discutat cu niciunul dintre ministri si, asa cum v-am spus, o sa facem o discutie in prezenta doamnei prim-ministru si dansa o sa ne informeze si o sa ascultam punctele de vedere pentru a vedea cum depasim aceste chestiuni, pana la urma, firesti, problemele cu care se confrunta descentralizarea".

Citeste si: Dragnea, despre reticenta ministrilor fata de descentralizare: Toti spun ca este foarte buna, dar nu acum