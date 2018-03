"Remanierile guvernamentale nu le fac unii colegi de-ai nostri la televizor sau prin cafenea. Nu s-a discutat despre nicio remaniere guvernamentala, nici cu cu doamna prim-ministru, nici eu cu domnul Tariceanu, nici domnul Tariceanu cu doamna prim-ministru, nici in partid n-am discutat din cate am auzit, nici in ALDE. Deci, asta e un fake news. L-am vazut pe domnul Codrin Stefanescu, care spunea ca sigur va fi o remaniere guvernamentala. Poate in guvernul dumnealui, dar in guvernul asta nu", a spus liderul social-democrat, citat de jurnalul.ro.

De asemenea, presedintele PSD a tinut sa sublinieze ca evaluarea nu vizeaza ministri sau Guvernul, ci indeplinirea programului de guvernare. "Nu facem evaluarea Guvernului, nu facem evaluarea ministrilor, facem evaluarea indeplinirii programului de guvernare. Premierul o face in permanenta. Ramane ca in coalitie sa decidem cand facem o prima discutie despre acest lucru".