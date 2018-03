"Au fost mai multe interventii ale colegilor mei din BPN care s-au referit la o reticenta mare din partea membrilor Cabinetului in ceea ce priveste descentralizarea. Si anume - toti spun ca este foarte buna, dar nu acum. Si am rugat-o pe doamna prim-ministru ca joi dupa-amiaza sa am si eu o intalnire, o sa-l rog si pe domnul Tariceanu sa vina, cu domnii si doamnele ministru pentru a lamuri o data pentru totdeauna atitudinea ministrilor fata de descentralizare. Este o decizie politica asumata si in programul de guvernare, asumata si in coalitie si este un proces care trebuie sa inceapa foarte repede", a spus social-democratul, citat de stirileprotv.ro.

Liderul PSD a sustinut ca exista cadrul legal necesar pentru descentralizare, respingand ipoteza potrivit careia ar fi necesara si o eventuala modificare a Constitutiei: "Hai sa fim seriosi, nu e nevoie de modificarea Constitutiei pentru descentralizare. Avem cadru legal suficient, daca mai e cazul mai adoptam acte normative, dar, la ce avem acum, se poate realiza descentralizarea pe cadrul legislativ existent".