Gabriel Vlase si Claudiu Manda au fost desemnati coordonatori in acest sens.

"Am vorbit despre un proiect de modificare a legislatiei privind securitatea nationala. Asa cum am anuntat, am desemnat doi coordonatori din partea PSD - Gabriel Vlase si Claudiu Manda. Decizia noastra politica, pe care o vom discuta si speram sa obtinem acceptul si colegilor de la ALDE, sa infiintam o comisie speciala - ca si termen realist saptamana viitoare, miercuri, sa infiintam aceasta comisie speciala pentru a porni acest proces de modificare a legislatiei privind securitatea nationala", a spus social-democratul, citat de capital.ro.

Legile Justitiei au constituit un alt subiect abordat in cadrul Biroului Permanent National



"Am vorbit despre legile Justitiei care, teoretic, trebuie sa intre astazi in vot final la Senat. (...) Dupa care, probabil, din ce am auzit, PNL si USR vor ataca din nou la CCR, probabil vor uza de acest drept. Si, dupa demersul asta, daca contestatia va fi respinsa, le vom trimite la promulgare", a completat Dragnea.

Tariceanu: Cred ca e utila

"Cred ca e util sa avem o comisie care sa analizeze propunerile de modificare legislativa, avand in vedere ca sunt multe legi care dateaza cred ca de la inceputul anilor ’90 si ele trebuie puse in acord cu noile realitati politice si cu noile amenintari la care Romania, la fel ca si alte tari din Uniunea Europeana si membre NATO, trebuie sa faca fata", a spus presedintele Senatului.