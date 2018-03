"Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea: Ma duc in Serbia dupa Ghita. Cu ce domnule Tudorel? Cu probele false ale lui Onea (procurorul-sef al DNA Ploiesti) si ale lui Portocala (Mircea Negulescu - n.r.)? Pai dupa ce le-ai facut raport si ai sesizat Inspectia Judiciara, acum umbli prin Serbia cu probele lor false? (...) Abia astept sa ajunga aici (Tudorel Toader - n.r.), ca eu la Consulat sau la Ambasada nu pot sa ma duc, dar cand intra pe treptele Ministerului Justitiei pot sa ma duc si sa ii dau un memoriu in mana. Ma gandesc ca domnul Tudorel Toader nu o fi vazut, n-o fi trait in Romania luna asta", a declarat Sebastian Ghita la Romania TV, potrivit Agerpres.

El il acuza pe ministrul Justitiei ca este "duplicitar". "Stiti ceva si cu Tudorel Toader? Ori in caruta ori in teleguta. Ca asa duplicitar nu prea mai merge", a spus Ghita.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla in Serbia unde va avea mai multe intalniri oficiale, printre care se numara si cea cu omologul sau, cu care va discuta, printre altele, si despre subiectul Sebastian Ghita.

Tudorel Toader a confirmat ca se afla in Serbia inca de duminica, urmand ca luni sa inceapa intrevederile cu oficiali ai statului vecin.

Pe 20 martie, ministrul Justitiei preciza ca luni se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Sebastian Ghita, care a fugit in aceasta tara.