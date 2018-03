Tudorel Toader a confirmat ca se afla in Serbia inca de duminica, urmand ca luni sa inceapa intrevederile cu oficiali ai statului vecin.

Pe 20 martie, ministrul Justitiei preciza ca luni se va intalni cu omologul sau din Serbia si, pe langa discutiile legate de instrumentele juridice de cooperare, se va discuta si despre cazul Sebastian Ghita, care a fugit in aceasta tara.



"Lunea viitoare, pe 26 (martie - n.r.), la ora 10,00, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din Serbia. Evident, vom discuta instrumentele juridice de cooperare dintre cele doua state, dar inevitabil va fi si subiectul acesta (Sebastian Ghita - n.r.). In aceeasi zi, la orele 11,30, voi avea o intrevedere oficiala si cu presedintele Curtii Constitutionale din Serbia. Noi, sigur, nu putem lua nicio masura, nu putem face niciun demers de natura sa suprapuna, sa afecteze activitatea judecatorului independent, ca si judecatorul din Romania, judecator din Serbia", declara Tudorel Toader, potrivit Agerpres.

Toader sublinia ca ministrul Justitiei trebuie sa ramana pe latura administrativa de infaptuire a justitiei si a punctat ca MJ si instantele nationale si-au indeplinit toate obligatiile de transfer a tuturor documentelor necesare si a celor suplimentare solicitate legate de cazul Sebastian Ghita.

"Nici ministrul Justitiei din Romania, nici instantele din Romania nu pot interveni, nu pot genera masuri de accelerare a solutionarii cauzei de catre instanta competenta din Serbia. Cu atat mai mult, cu cat este vorba despre un condamnat aflat intr-o tara straina, o alta tara cu care noi avem instrumentele juridice penale de cooperare. Ce putem sa facem noi si ce, zic eu, ca am facut, Ministerul Justitiei si instantele nationale, cu promptitudine am raspuns la toate solicitarile pe care le-au formulat", preciza ministrul.

Sebastian Ghita are pe rolul instantelor si parchetelor din Romania mai multe dosare penale. El a fugit din tara in decembrie 2016, fiind prins in Serbia in luna aprilie a anului trecut, de unde autoritatile romane incearca sa il extradeze.