"Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum: aici, romanii din Republica Moldova au dat in 1989 batalia pentru limba romana. 300.000 de romani din Republica Moldova au cerut ca limba romana sa le fie limba de stat. Aici, astazi, venim cu al doilea mare eveniment si cerem parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau ca, in cel mai scurt timp, in cinstea Centenarului Unirii, sa voteze din nou unirea", a afirmat Traian Basescu.

Fostul sef al statului a spus ca este o chestiune de demnitate nationala reintregirea tarii.



"Unii spun ca e greu. Nu le e rusine? Dar acum 100 de ani romanilor le-a fost mai usor sa faca Unirea? Nu, le-a fost mai greu si au facut-o! Avem obligatia ca, astazi, sa o facem si noi si va spun pentru ce: in primul rand, suntem singura tara care mai accepta sa traiasca dupa vointa lui Stalin si Hitler. (...) Este o chestiune de demnitate nationala reintregirea tarii. Moldova este parte a Romaniei. Moldovenii sunt cetateni ai Romaniei. (...) Unirea este cea de care are nevoie si Romania si Republica Moldova. Nu exista alt drum pentru restabilirea demnitatii poporului roman decat reintregirea tarii", a spus Basescu.

El a subliniat ca, dupa aderarea la UE si NATO, al treilea obiectiv de tara al Romaniei nu poate fi decat unirea cu Republica Moldova.

Marea Adunarea Centenara s-a desfasurat la Chisinau

O manifestatie dedicata Unirii Basarabiei cu Romania, in urma cu 100 de ani, pe 27 martie 1918, a fost convocata duminica la Chisinau. Demonstratia s-a desfasurat in Piata Marii Adunari Nationale, informeaza Radio Chisinau si Agora.md.

Manifestatia de duminica, 25 martie, va fi un test de democratie pentru Republica Moldova, sustineau organizatorii. Ea se anunta a fi una pasnica, in pofida faptului ca oamenilor li se inoculeaza teama ca ar putea avea loc provocari, mai spun liderii miscarii unioniste.

Manifestatia a inceput de la la ora 12:00, in Piata Marii Adunari Nationale, scrie Agerpres.

Potrivit presedintelui Miscarii Civice 'Tinerii Moldovei', Anatol Ursu, "lumea este la propriu intimidata si speriata, ca sa nu participe la acest eveniment". "Va fi o manifestare absolut pasnica, va fi o sarbatoare. Suntem in linie dreapta pentru Unire', a declarat Ursu intr-o conferinta de presa.

La randul sau, primarul satului Puhoi, raionul Ialoveni, Petru Frunze, unul dintre semnatarii Declaratiei de ReUnire, i-a chemat pe sustinatorii Unirii "sa nu le fie teama". "Ii indemn pe toti cei care au semnat Declaratii de ReUnire sa se mobilizez pentru a informa si alte persoane, si impreuna toti sa fim o voce. Sa inteleaga autoritatile de pe ambele maluri ale Prutului ca poporul isi doreste Unirea", a spus Petru Frunze.

Din Romania, la Adunarea Centenara au participat, potrivit Radio Chisinau, reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice. Traian Basescu si Ludovic Orban se numara printre cei care au veit la acest eveniment.

Liderii politici aflati la putere in Republica Moldova nu au dat curs invitatiei de a lua parte la aceasta Adunare.

La nivel oficial, la 27 martie nu va fi organizata nicio actiune, iar Partidul Socialistilor a cerut institutiilor de forta sa opreasca "patrunderea" in Republica Moldova a ceea ce a numit "provocatori din statul vecin'.

Insa, o delegatie a Parlamentului Republicii Moldova, din care vor face parte deputati de la guvernare si din opozitie, condusa de seful legislativului Andrian Candu, si o alta din partea guvernului vor participa pe 27 martie la sedinta solemna organizata de cele doua camere reunite ale parlamentului Romaniei.