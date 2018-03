"Dupa ultimul asa-zis 'congres', regimul stalinisto - nord-coreean impus de Dragnea - din pacate, cu complicitatea vinovata a multor altor lideri - si-a terminat „opera” in structurile centrale de la Bucuresti si a inceput sa isi intinda tentaculele in teritoriu. Cu o conducere a PSD Iasi degenerata pana la statutul de pres de picioare al lui Dragnea si beneficiind de naivitatea (sper...) unor institutii ale Statului Roman, PSDragnea incearca sa intervina in functionarea Primariei Municipiului Iasi, afectand interesele si nevoile iesenilor si deturnand semnificatia votului acordat PSD de catre acestia la cele doua randuri de alegeri din 2016.

Este o situatie care, cred, nu mai poate fi tolerata!

Mi-e teama, insa, ca pentru multi dintre social-democratii adevarati este deja prea tarziu...

Nu putem accepta ca modelul 'politic' marca Dragnea, bazat pe autocratie, incompetenta si obedienta, sa puna stapanire pe intreaga tara. Social-democratia autentica, progresista, pro-europeana si, mai ales, democratica, atenta in egala masura la nevoile cetatenilor simpli si la bunul mers al economiei tarii, ne obliga sa ne impotrivim transformarii social-democratiei din Romania intr-o grupare in care detinerea unui buletin de Teleorman a devenit valoarea suprema, inlocuind promovarea educatiei, experientei profesionale, muncii dedicate si bunei-credinte. Este nevoie de tarie si de responsabilitate pentru a rezista impotriva presiunilor pe care, prin amenintare, momire cu functii si tentativa de santaj, PSDragnea le pune asupra primarilor, consilierilor locali si judeteni, sefilor de organizatii, asupra tuturor social-democratilor de buna-credinta.Partidul isi pierde tot mai evident, pe zi ce trece, caracterul social si democrat. Unde mai este orientarea 'sociala' cand, in ciuda programului ambitios de guvernare in care romanii au avut atata incredere, cele 'n' guverne PSDragnea nu au reusit sa aduca decat haos si confuzie in sistemul de salarizare si de pensii, creand nedreptati si revoltand angajatii din educatie, sanatate si din structurile de ordine?! Unde mai este caracterul „democrat” cand dezbaterea onesta a fost inlocuita complet de politica pumnului in gura, iar criteriile de promovare tin aproape exclusiv de dependenta fata de sinecurile de stat, de incompetenta autosuficienta si de obedienta oarba fata de liderul suprem?!

Ce ar trebui sa inteleaga toti social-democratii onesti si responsabili este ca Dragnea a creat un cerc vicios care a dus PSD intr-o fundatura: Dragnea s-a inconjurat de oameni mici, care nu pot si nici nu vor sa il conteste, fiindca depind de el; oamenii verticali si valorosi au fost fie eliminati sau marginalizati, fie s-au retras singuri din primul plan; ramas fara potentiali contestatari, fara „inamici naturali” in cadrul partidului, Dragnea va continua sa promoveze oamenii mici, in timp ce aceia de buna-credinta se vor indeparta si mai mult de partid. Cat timp Dragnea nu este scos in afara partidului, din interior sau de catre justitia din Romania, PSD este condamnat sa ajunga un partid marunt, lipsit de principii si de doctrina, fara viziune si fara competenta, nefrecventabil de partenerii internationali, un partid incapabil sa se schimbe si sa guverneze, in care nerespectarea legii este regula, iar abuzurile de tot felul tin loc de normalitate.

E trist, insa e foarte clar: in Centenarul Marii Uniri, in loc sa uneasca, Dragnea a impartit Romania intre 'men' (oameni, in engleza) si 'teleormen'..", a scris Mihai Chirica pe reteaua de socializare.