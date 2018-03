"Condamn cu fermitate actiunea terorista care a avut loc in sudul Frantei si imi exprim intreaga solidaritate fata de poporul francez. Gandurile mele se indreapta catre familiile indoliate ale victimelor si catre toti cei afectati", a scris social-democratul pe Facebook.

Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste, relateaza France Presse.

Autorul celor trei atacuri din Carcassonne si Trebes (sudul Frantei) a fost ucis in urma asaltului fortelor de ordine la supermarketul din Trebes, unde acesta se retrasese cu un jandarm luat ostatic, precizeaza agentia de presa citata.

Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi la Bruxelles, chiar inaintea deznodamantului luarii de ostatici la Trebes (Aude), ca "totul ne face sa credem ca este vorba de un atac terorist" si ca el va fi Paris in urmatoarele ore.

"Voi fi in cateva ore la Paris pentru a urmari si coordona ansamblul masurilor care trebuie luate", a declarat Macron, cu cateva minute inainte ca deznodamantul incidentului sa fie cunoscut.

