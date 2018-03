"Condamn cu fermitate atacul care a avut loc la Trebes. Condoleante pentru tragica pierdere de vieti. Ramanem impreuna in lupta impotriva terorismului. Solidaritate cu Franta", a scris seful statului pe Twitter.

Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste, relateaza France Presse.

Autorul celor trei atacuri din Carcassonne si Trebes (sudul Frantei) a fost ucis in urma asaltului fortelor de ordine la supermarketul din Trebes, unde acesta se retrasese cu un jandarm luat ostatic, precizeaza agentia de presa citata.

