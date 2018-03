"Am asteptari sa imbunatatim legile, pana cand sunt bune si satisfac nevoile societatii romanesti. Intentionez, in momentul in care aceste legi ajung la mine, pentru ca niciuna nu a ajuns pana acum institutional la mine, sa fac o prima analiza, sa fac o declaratie publica de intentie si atunci o sa va spun un pic mai concret ce parere am despre anumite demersuri, despre anumite articole si ce voi face eu, in definitiv, cu aceste legi, fiindca in prima etapa am mai multe optiuni care pot fi luate in vizor", sustine seful statului, citat de money.ro.

Presedintele Klaus Iohannis participa in perioada 22-23 martie la reuniunea Consiliului European, care se tine la Bruxelles.