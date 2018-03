"(...) Jandarmeria a dat o explicatie revoltatoare si umilitoare pentru acest abuz: practic, a recunoscut ca procesul verbal in baza caruia s-a primit amenda a fost unul mincinos dar, cu toate acestea, in loc sa repare pe loc nedreptatea, l-a trimis pe domnul Ioan Duia in instanta pentru a dovedi ca nu are cum sa scandeze lozinci anti-PSD. (...) Este revoltator ca un cetatean care are nevoie de o asistenta juridica speciala, care in momentul de fata nu este asigurata corespunzator de statul roman, este pus in situatia de a-si proba nevinovatia prin tribunale. Este sinistru ca un partid social democrat ia o suma uriasa de la un cetatean vulnerabil doar pentru ca acesta a simtit nevoia sa protesteze", subliniaza Ovidiu Raetchi in documentul citat.

Deputatul liberal mai sustine ca "este rusinos" ca ministrul Carmen Dan nu a facut nimic pentru a rezolva situatia. "Pentru un partid care pretinde ca se lupta cu abuzurile de dimineata pana seara, asa cum procedeaza partidul din care faceti parte, doamna Carmen Dan, este rusinos ca pana acum nu ati facut absolut nimic pentru a rezolva aceasta situatie demna de 'Procesul' lui Kafka", arata Raetchi.

Ovidiu Raetchi (PNL): Este esential sa va cereti scuze pentru acest abuz impardonabil

Deputatul liberal i-a cerut ministrului sa dispuna anularea procesului verbal prin care Ioan Duia a fost amendat.

"Va dau o mana de ajutor, trebuie sa faceti doua lucruri simple. In primul rand, trebuie sa cereti gasirea unei solutii pentru anularea procesului verbal pentru a nu-l umili si mai mult pe domnul Duia, care isi va pierde vremea prin instante, incercand sa demonstreze ca nu avea cum sa scandeze lozinci anti-PSD. In al doilea rand, este esential sa va cereti scuze pentru acest abuz impardonabil al unei institutii care se afla in subordinea dumneavoastra. Este evident ca toate acestea se petrec din cauza presiunii la care va supuneti subordonatii pentru a-i arata lui Liviu Dragnea ca meritati sa fiti mentinuta in functia de ministru de Interne, oricat de des ar decide sa schimbe Guvernul", mai mentioneaza deputatul Ovidiu Raetchi in scrisoarea adresata ministrului Carmen Dan.