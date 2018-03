"Pot sa va confirm ca am hotarat sa facem niste sondaje pentru filialele noastre, pe judete, pentru ca trebuie sa ne pregatim pentru alegerile din 2020, alegerile locale si parlamentare si ma intereseaza de pe acum sa vedem care sunt candidatii cu potential pe care ii avem. Sigur, ne intereseaza sa vedem si cum stam la un an si cateva luni de la inceperea guvernarii. Acest sondaj, dupa parerea mea, trebuie privit cu o relevanta relativa in ceea ce priveste problema candidaturii la prezidentiale", a declarat presedintele Senatului.

Tariceanu a tinut sa mentioneaza ca nu are de gand sa anunte de pe acum daca va candida sau nu la prezidentiale.

"Nu m-am hotarat daca sa candidez, daca sa nu candidez, si daca voi candidea, in orice caz nu voi face anuntul de pe acum. Aceasta este o chestiune care trebuie sa fie facuta pe baza unei analize foarte serioase si in urma unei decizii a partidului. Noi astfel de lucruri nu le-am discutat si nu avem in plan sa le discutam", a mai mentionat al doilea om in stat, citat de stirileprotv.ro.