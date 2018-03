"In mod normal ne dorim ca saptamana viitoare sa le adoptam in Senat, care este Camera decizionala. S-au facut toate acele modificari necesare ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale. (...) Am vazut ca este o lipsa de cunoastere a modului in care au fost formulate anumite propuneri in cadrul legilor de reforma a Justitiei, am vazut ca exista o necunoastere a faptului ca anumite modificari au fost necesare ca urmare a deciziilor Curtii si nu se cunoaste nici de cei care au depus obiectiile de neconstitutionalitate. E vorba exact de atributiile presedintelui Romaniei referitor la numirile de la ICCJ", a afirmat Tariceanu la Senat.

Presedintele ALDE considera ca exista o lipsa de cunoastere a modului in care au fost formulate unele propuneri de modificare a legilor Justitiei.



"Legile Justitiei, asa cum au plecat din Parlament, lasau presedintelui aceste prerogative, in pofida faptului ca nu are aceste prerogative date prin Constitutie. Atunci ar fi fost obligatoriu sa spunem: 'Da, sa ramana la presedinte'. Noi nu am umblat la acest lucru. A fost sesizata Curtea Constitutionala. Curtea a fost sesizata cu acest subiect, sper sa nu gresesc chiar de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, si Curtea Constitutionala a decis ca aceste prerogative trebuie sa revina CSM, ca garant al independentei Justitiei, probabil considerand ca presedintele este un factor politic. Exista o nedumerire pe care am sesizat-o ieri in legatura cu acest lucru, crezandu-se ca de fapt Coalitia este cea care a facut aceste modificari cu intentia vadita de a-i stirbi din atributii presedintelui. Ei bine, nu!", a adaugat Tariceanu.

Potrivit modificarile adoptate de Camera Deputatilor la Legile 303/2004 si 317/2004, CSM primeste atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind eliminat din procedura, scrie Agerpres

Legea 303/2004 a fost modificata in sensul ca presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functie a judecatorilor si procurorilor stagiari. Legea prevedea ca presedintele Romaniei poate refuza o singura data numirea judecatorilor si procurorilor stagiari, iar refuzul motivat se comunica de indata Consiliului Superior al Magistraturii.

Tariceanu: Am felicitat-o pe Viorica Dancila pentru scrisoarea trimisa CE

"Va spun ce am discutat cu doamna prim-ministru, ca nu e un secret: Am felicitat-o pentru scrisoarea pe care a trimis-o presedintelui Comisiei Europene ieri in legatura cu lista neagra intocmita de functionarii de la Bruxelles in cadrul MCV", a afirmat Tariceanu, la Parlament.

El a spus ca "tonul" scrisorii este un aspect secundar, chestiunea fiind extrem de serioasa pentru ca unii dintre functionarii de la Bruxelles nu inteleg ca intre Comisia Europeana si Romania trebuie sa fie o relatie de parteneriat.



"E vorba de o chestiune extrem de serioasa. (...) Eu nu am stiut de acea scrisoare pana in momentul in care a aparut in presa si, inca o data, salut demersul presei din ultima vreme care are curajul sa scoata la suprafata lucruri care au fost ascunse, lucruri care sunt anormale si lucruri care pana la urma dovedesc ca unii dintre functionarii de la Bruxelles, asa cum am spus-o si eu in trecut, nu inteleg ca intre Comisia Europeana si Romania trebuie sa fie o relatie de parteneriat si unii o vad altfel, nu inteleg ca Romania este o tara independenta si suverana si fac astfel de scrisori si demersuri si cred ca, de aceea, o clarificare este absolut necesara", a adaugat Tariceanu.

Nu exista o schimbare de ton intre Romania si Comisia Europeana, sustine Tariceanu

"Exista o necesara clarificare a modului in care unii functionari de la Comisie, nu Comisia - ca presedintele Comisiei eu sunt convins ca domnia sa nu face aluzii -, dar unii din functionarii de acolo si-au asumat un rol care nu este normal, un fel de rol de tatic, de tutore al autoritatilor romane. Va aduc aminte ca mecanismul se numeste de cooperare si verificare, cooperare intai si verificare. In cadrul Mecanismului de Verificare acest demers, asa cum a fost el formulat, reprezinta o ingerinta nepermisa care afecteaza independenta justitiei, pentru ca acest gen de scrisori care au fost circulate la Ministerul Justitiei, la CSM, la ICCJ induc in mod clar o presiune asupra magistratilor care afecteaza independenta justitiei si mi se pare inacceptabil asa ceva. De aceea, cred ca este nevoie de o clarificare, nu este nimic anormal, important este ca pe viitor asemenea atitudini sa nu se mai intalneasca", a conchis Calin Popescu-Tariceanu.