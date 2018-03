"In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie ce se intampla cu adevarat in Romania, dar are o perceptie despre ceea ce se intampla in Romania. (...) In mare masura (perceptia -n.r.) este, sa spunem, corecta, insa, in acelasi timp, exista si foarte multe stiri false care fac deliciul presei, dar care nu reflecta realitatea. In mod sigur, duc la o imagine negativa a Romaniei. Tocmai de aceea, diplomatia publica, comunicarea strategica sunt pentru noi prioritati in Ministerul de Externe", a spus Melescanu la Parlament, citat de stirileprotv.ro.

Chestionat daca este necesar de o lege a defaimarii, raspunsul sau a fost: "Lucrurile se pot face in diverse maniere. Vreau sa va spun ca unul dintre cele mai importante si mai eficiente mijloace este o organizatie din SUA, care se numeste Anti-Defamation League, care are o politica foarte serioasa de a lupta impotriva defaimarii. E vorba de comunitatea evreiasca. Se poate face si pe cale juridica, se poate face si prin crearea unor structuri care cu adevarat sa se ocupe de asemenea probleme", a mentionat el.