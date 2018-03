"Acel teren necesar construirii Spitalului Metropolitan are o suprafata de peste 47.000 de metri patrati, este situat in soseaua Pipera din sectorul 2 si trece din domeniul public al statului si administrarea Societatii Romane de Televiziune in domeniul public al Municipiului Bucuresti, iar termenul de realizare a investitiei este de maximum 20 de ani", a spus Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa.

Intrebat daca a spus corect "termenul de 20 de ani", Nelu Barbu a raspuns ca "asa am inteles din actul normativ".

In debutul sedintei de Guvern, premierul Viorica Dancila a anuntat ca Executivul va adopta un act normativ pentru acordarea terenului pe care se va construi Spitalul Metropolitan din Bucuresti.

Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat in luna februarie folosirea terenului bazei RATB din Soseaua Pipera nr. 55, sector 2, pentru construirea Spitalului Metropolitan.

Consilierii PNL si USR au respins proiectul motivand ca nu este suficient fundamentat si au cerut mai multe detalii primarului general.

"Amplasarea ipoteticului spital metropolitan despre care nu se stie nimic, pentru ca nu exista NIMIC, in afara de declaratii date pe gura de catre Firea, la marginea Bucurestiului, pe hotarul cu Voluntariul, nu mi se pare suficient fundamentata! Am cerut un studiu de tranzit+trafic sa ne asiguram ca nu aruncam banii aiurea. Am cerut si mai multe info de baza: tipul spitalului (urgenta/multifunctional etc.) si nr. de paturi pe care-l au in minte. (...) Pana nu vedem proiectul, studiul de trafic, nu votam. Clar? Deci suntem de acord cu un spital metropolitan/regional, dar pe baza de evidente, nu pe ce se viseaza in Voluntari noaptea! Puneti-va armatele de functionari la treaba", a postat Ciprian Ciucu, consilier PNL, la inceputul anului, pe pagina de Facebook.