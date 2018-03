"Pe agenda reuniunii se afla o serie de subiecte din domeniul economic, recentele masurile luate de Statele Unite ale Americii privind instituirea unor taxe la importurile de otel si aluminiu urmand sa fie principala tema abordata. Vor fi incluse si subiecte legate de ocupare, crestere si competitivitate, axate pe Piata Interna a Uniunii Europene, Piata Unica Digitala, Uniunea Pietelor de Capital, Uniunea Energiei, Semestrul European, Pilonul European al drepturilor sociale si Pachetul de echitate sociala. Impozitarea, inclusiv in domeniul digital, va fi, de asemenea, luata in discutie.

In ceea ce priveste comertul, referitor la masurile recente anuntate de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, Presedintele Romaniei va accentua importanta comertului liber si va sublinia faptul ca masurile protectioniste nu sunt de natura sa sprijine dezvoltarea economica la nivel global.

In cadrul reuniunii, presedintele Klaus Iohannis va evidentia ca Romania sustine accelerarea negocierilor cu cei doi parteneri comerciali importanti ai Uniunii, respectiv Mexic si Mercosur, in vederea convenirii unor acorduri ambitioase si echilibrate, bazate pe beneficii reciproce, in perioada imediat urmatoare, care insa, trebuie sa reflecte de o maniera clara interesele tuturor statelor membre.

Referitor la Semestrul European, seful statului va saluta mentinerea celor trei prioritati de actiune in derularea acestui proces in 2018, respectiv stimularea investitiilor, continuarea implementarii reformelor structurale si asigurarea unor politici fiscal-bugetare responsabile (...).

Relatiile externe, respectiv stadiul relatiilor dintre Uniunea Europeana si Turcia, precum si cazul fostului spion rus Serghei Skripal reprezinta teme care vor fi dezbatute cu prilejul intalnirii de la Bruxelles.

Vineri se va desfasura reuniunea Consiliul European (art. 50), in cadrul careia sefii de stat si guvern din 27 de state membre vor examina stadiul procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Liderii europeni urmeaza sa adopte noi liniile directoare (guidelines) care vor defini cadrul relatiilor viitoare UE-Marea Britanie.

Presedintele Klaus Iohannis va sublinia faptul ca Romania se pronunta pentru un parteneriat cat mai strans intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, parteneriat care sa includa o cooperare atat in domeniul economic si comercial, cat si in alte domenii precum securitate, aparare si politica externa", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.