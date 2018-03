"Pentru cine considera ca lupta impotriva coruptiei nu este importanta sau e la noi asa cum este si la altii, eu le propun sa faca un exercitiu de imaginatie. Ganditi-va cum va arata Romania in doar 20 de ani, in timpul vietii noastre daca acest proces de depopulare a tarii continua, daca romanii care se duc in strainatate sa-si caute un loc de munca nemaigasind nicio speranta in tara, isi intemeiaza acolo familii, copiii merg la scolile de acolo, vorbesc nativ limbile si rup orice legatura cu Romania. Deja vorbim de a treia generatie de romani care nu prea mai au legaturi cu Romania, nu-si mai doresc sa se intoarca. Daca primii care au plecat au avut permanent in minte sa se intoarca, nu se mai intampla lucrul acesta", a declarat Ivan, citat de money.ro.

Europarlamentarul a tinut sa mentioneze ca jumatate din populatia activa a Romaniei se afla in strainatate.

"Cu jumatate din populatia activa a Romaniei aflata deja in strainatate, cu un fenomen de depopulare tot mai agresiv, cu o coruptie endemica ce nu da nicio sansa romanilor in tara sa aiba parte de locuri de munca decente, bine platite, sa-si construiasca, sa gandeasca viitorul Romania, eu nu stiu despre ce popor roman vom mai vorbi in cativa ani. Eu nu cred ca va disparea Romania ca stat, dar cum va arata? Vom fi martorii acestui proces. Tot acest proces negativ are la baza coruptia endemica din Romania", a completat el.

