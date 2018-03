"Referitor la zvonurile vehiculate in presa privind o presupusa colaborare intre Partidul Social Democrat si SCL Cambridge Analytica, precizam ca PSD nu a lucrat cu aceasta companie si nici nu a solicitat o astfel de colaborare, nici in perioada alegerilor generale din 2016, nici intr-o alta perioada, inainte sau dupa acest scrutin electoral'', se arata intr-un comunicat transmis AGERPRES.

Si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat o astfel de implicare. El a fost intrebat miercuri, la iesirea de la ICCJ, daca a trimis compania Cambridge Analytica un consilier politic sau s-a implicat in campania electorala a PSD. ''La PSD? Nici vorba la PSD. Asta ar fi chiar culmea. Eu am inteles ca in alta parte s-a implicat'', a raspuns Dragnea.



Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata in campania electorala din 2016 a presedintelui SUA, Donald Trump, relateaza agentia EFE.

Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate ale retelei de socializare.

Scandalul Cambridge Analytica sterge 50 de miliarde de dolari din capitalizarea Facebook

Actiunile Facebook au inregistrat marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, o scadere de 5,4%, care se adauga declinului de aproape 7% inregistrat luni, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza Reuters.

Luni, actiunile Facebook au incheiat sedinta de tranzactionare cu o scadere de 6,8%, ceea ce a anulat aproape 50 de miliarde de dolari din capitalizarea de piata a companiei fondata de Mark Zuckerberg, pe masura ce investitorii se tem ca scandalul Cambridge Analytica va afecta reputatia retelei sociale si ii va descuraja pe utilizatori si companiile de publicitate. Acest scandal l-a afectat si pe Mark Zuckerberg, a carui avere s-a diminuat cu 4,9 miliarde de dolari ca urmare a scaderii cotatiei actiunilor Facebook.

Conform unei anchete realizate de New York Times si The Observer, editia de duminica a cotidianului britanic The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, servindu-se de ele pentru a dezvolta un soft care sa permita previzionarea si influentarea votului alegatorilor in favoarea candidatului Donald Trump, pentru care firma a lucrat in campania din 2016.

In replica, Facebook a 'suspendat' Cambridge Analytica, acuzand-o ca a colectat, fara asentimentul sau, informatii personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale. Facebook a suspendat, de asemenea, accesul firmei-mama a Cambridge Analytica, Strategic Communication Laboratories (SCL), precum si pe cele ale lui Aleksandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, si Christopher Wylie, sef al Eunoia Technologies si fost angajat al Cambridge Analytica.

Aplicatia dezvoltata de Aleksandr Kogan, 'thisisyourdigitallife', se afisa pe Facebook ca 'aplicatie de cercetare utilizata de psihologi'. Ea le propunea utilizatorilor sa fie platiti in schimbul completarii unor teste de personalitate. Circa 270.000 de persoane au descarcat aceasta aplicatie, permitandu-i dezvoltatorului sa aiba acces la informatii precum orasul indicat in profil sau continuturile pe care le apreciasera.

Facebook a explicat ca Aleksandr Kogan a colectat in mod legal datele utilizatorilor, dar a 'incalcat regulile platformei' transmitand aceste date catre Cambridge Analytica si lui Christopher Wylie. Insa responsabilii retelei nu au explicat niciodata cum au fost ele obtinute sau utilizate.

Zuckerberg recunoaste ca Facebook a gresit

"A fost un abuz de incredere intre Kogan, Cambridge Analytica si Facebook", a scris Zuckerberg pe pagina sa din propria retea. "Dar a fost si un abuz de incredere intre Facebook si oamenii care isi pun datele la dispozitia noastra si se asteapta sa le protejam. Trebuie sa rezolvam asta", a recunoscut el.