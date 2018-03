Propunerea legislativa modifica in acest sens legea pentru alegerea presedintelui Romaniei.



"Este vorba de proiectul de lege privind alegerea presedintelui pe care PMP propune sa o amendeze astfel incat cetatenii romani care locuiesc peste hotare sa aiba cat mai multe sanse pentru a putea vota in conditii civilizate. Propunem, prin aceasta modificare, ca toti cetatenii romani de peste hotare sa aiba si optiunea votului prin corespondenta. La toate alegerile prezidentiale, fie ca ne referim la turul I sau turul II, am observat un numar tot mai mare de cetateni dornici sa-si exprime votul, motiv pentru care credem ca avem foarte putin timp in care legislatia sa fie modificata. Astfel, astazi, depunem in Parlament o lege amendata astfel incat mecanismul pe care l-am folosit pentru alegerile parlamentare sa poata fi extins si pentru alegerile prezidentiale", a precizat Eugen Tomac, la o conferinta de presa.



"Atat PSD, cat si presedintele Iohannis, dupa alegeri, au promis ca legislatia in ceea ce priveste alegerea presedintelui va fi imbunatatita. Nu s-a intamplat nimic de atunci pana in prezent, motiv pentru care PMP astazi depune in Parlament un proiect de lege prin care amendam Legea 370/2004, astfel incat toti cetatenii romani de peste hotare sa poata vota si prin corespondenta", a adaugat Tomac.



"Prin urmare, propunerea legislativa amendeaza Legea nr. 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei si introduce posibilitatea, pentru cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate, de a vota prin corespondenta si in cadrul alegerilor presedintelui, nu doar in cazul alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor", a spus Tomac.

El a spus ca legea trebuie sa fie cat mai permisiva si cu elemente de siguranta cat mai clare, astfel incat un numar cat mai mare de cetateni sa poata vota, scrie Agerpres Potrivit proiectului de lege, printr-o singura cerere, alegatorul poate opta fie pentru votarea prin corespondenta, fie la sectia de votare din strainatate. Cererea se poate depune inca de la 1 ianuarie a anului in care au loc alegeri la termen pentru presedintele Romaniei, inclusiv prin posta electronica. Intregul proces de votare prin corespondenta este gratuit pentru alegator, cheltuielile fiind suportate de la bugetul de stat.

Ulterior inscrierii in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta, alegatorul primeste o scrisoare care contine documentele necesare exercitarii dreptului de vot prin corespondenta pentru primul si al doilea tur de scrutin. Depune plicul exterior la orice oficiu postal sau in orice cutie postala cu suficient timp inaintea datei votarii, pentru a asigura livrarea acestora, pana cel mai tarziu in preziua alegerilor, la sediul biroului electoral pentru votul prin corespondenta. Aceiasi pasi se repeta si in cazul organizarii unui al doilea tur de scrutin, arata initiatorii.