"In spatiul public a aparut un document al Comisiei Europene, datat 10 octombrie 2012, in care era solicitata situatia unor dosare aflate pe rol. Si mai grav e ca in acel document erau si nume despre care se cerea stadiul in care se afla procesul, dar si pasii care trebuiau urmati, ceea ce mi se pare un lucru deosebit de grav. Am solicitat Ministerului Justitiei o analiza a cererilor pe care le-a facut Comisia Europeana catre ministerul Justitiei, daca in perioada 2012-2018 au mai existat astfel de solicitari. Am primit in dimineata aceasta documente de la ministerul Justitiei care confirma existenta acestor practici.

Am hotarat sa trimit astazi o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Junker, prin care sa solicit detalii si informatii legate de aceste aspecte care mi se par total nepotrivite si in totala neconcordanta cu ceea ce presupune MCV. E foarte important sa lamurim aceste lucruri", a spus Viorica Dancila, citata de romanialibera.ro.

Sefa Executivului a tinut sa mentioneze ca este foarte important pentru Romania sa fie lamurite aceste lucruri.