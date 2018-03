"Corectie!

In data de 20.03.2018, am avut o interventie telefonica la un post de televiziune sustinand gresit ca scrisoarea Comisiei Europene prin care se cereau rezultate concrete in lupta anticoruptie a fost datata 12.07.2012, subliniind ca la acel moment eram suspendat.

In realitate, scrisoarea este datata 10.10.2012, data la care revenisem pe functie. Regret sincer eroarea facuta.

Fac precizarea ca scrisoarea nu a fost adresata Presedintelui Romaniei, ci Guvernului Romaniei, foarte probabil fostului Prim Ministru Victor Viorel Ponta sau ministrului justitiei, care, alaturi de CSM, sunt partenerii Comisiei Europene in monitorizarea pe MCV", a scris Traian Basescu pe Facebook.

Fostul premier Victor Ponta a sustinut ca Traian Basescu a mintit cand a spus ca era suspendat in momentul in care a venit scrisoarea Comisiei Europene din iulie 2012, deoarece scrisoarea a fost trimisa in octombrie 2012, data la care Basescu revenise in functie.