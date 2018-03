"Romania a incheiat anul 2017 cu o crestere economica record in Uniunea Europeana, de 7%, care genereaza insa si o serie de contradictii si, bineinteles, foarte multe asteptari.

Dincolo de dimensiunea cantitativa a cresterii economice, reperele acesteia in materie de productie si competitivitate va apartin dumneavoastra, mediului de afaceri, in special acolo unde si atunci cand investitiile vizeaza perspective de dezvoltare pe termen lung si sectoare competitive ale economiei noastre.

De exemplu, sectorul IT, sectorul energetic si industria auto sunt, in prezent, domenii cu un potential economic deosebit de important pentru Romania.

Sectorul IT, bunaoara, a depasit constant ponderea de 5% din PIB, fiind deasupra mediei europene si in plina expansiune. Inovatia si tehnologia vor constitui platforma indispensabila a economiei viitorului, iar potentialul creativ pe care Romania il detine merita a fi pus in valoare.

In calitate de oameni de afaceri, dumneavoastra intelegeti cel mai bine faptul ca performanta mediului de afaceri nu poate fi, pentru prea mult timp, deasupra calitatii politicilor economice pe care Guvernul le promoveaza. De aceea, am atras atentia tuturor guvernelor, dar cu precadere celor trei din ultimul an, ca predictibilitatea economica nu este un slogan la care se apeleaza doar cu ocazia seminariilor.

In esenta, lipsa de predictibilitate atrage si lipsa de sustenabilitate a performantelor economice, iar mediul de afaceri stie cel mai bine ca ceea ce se castiga usor de multe ori se pierde la fel de usor. Tocmai de aceea, pentru a obtine un parcurs economic durabil, decidentii de politica economica trebuie sa fie capabili sa ofere incredere mediului privat, prin masuri bine fundamentate, transparente si, mai ales, predictibile, care sa rezolve problemele din economie, nu sa creeze altele poate chiar mai mari", a declarat seful statului.