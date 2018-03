"PNL va sesiza CCR pentru reexaminarea acestor legi. Legile Justitiei promovate de PSD sunt un fruct otravit al superficialitatii, al obsesiei si al spaimelor fata de functionarea sistemului judiciar", a spus liberalul.

Predoiu a tinut sa mentioneze in plenul Camerei s-au fortat regulamentele parlamentare.

"Astazi s-au fortat regulamentele parlamentare, au inceput dezbaterea in plenul Camerei Deputatilor, practic, cand nici rapoartele nu erau redactate de comisie. Nu a fost timpul necesar pentru ca toti parlamentarii, nu doar cei din comisie, sa ia la cunostinta despre modificari. Este un simulacru de parlamentarism, nu ceea ce s-a promis la inceputul acestei legislaturi.

In al doilea rand, aceste legi au slabit independenta procurorilor. In al treilea rand, legile - asa cum le-au promovat si le-au votat PSD - politizeaza in mod excesiv procedura de numire a procurorilor de rang inalt pentru ca plaseaza indirect decizia la nivelul ministrului Justitiei, care este in mijlocul sistemului politic, luand-o de la nivelul presedintelui, care era deasupra nivelului politic, legitimat de votul popular cel mai larg", a spus el, citat de realitatea.net.