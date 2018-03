''N-as putea sa spun ca intarzie. Ca sa fiu corect, abia la sfarsitul saptamanii trecute, vineri parca, a primit documentele de la CSM. Nu se poate spune ca intarzie. Altceva pot sa spun. Presedintele in loc sa-si ia o marja de rezerva si sa fi spus, in momentul in care Ministrul Justitiei a cerut revocarea, sa fi spus 'da, o sa stau sa analizez solicitarea de revocare, argumentele propuse', domnia sa s-a si pronuntat ca nu considera ca este necesara revocarea, ceea ce dupa parerea mea este o greseala'', a afirmat Tariceanu, intr-o conferinta de presa.

El a adaugat ca in cazul deciziei presedintelui este vorba de doua chestiuni: aspectul juridic si aspectul politic, iar din punct de vedere juridic argumentele furnizate de ministrul Justitiei sunt imbatabile, scrie Agerpres.

''Din punct de vedere politic, a juca aceasta aceasta chestiune politic intra intr-o contradictie flagranta cu rolul constitutional al presedintelui, care, prin Constitutie, este chemat sa vegheze la respectarea Constitutiei. Ministrul Justitiei a invocat drept argument pentru revocare, consider eu ca este argumentul principal pentru revocare, nu stiu daca impartaseste punctul meu de vedere, dar el a invocat tocmai faptul ca procurorul sef al DNA, care trebuie sa fie un om al legii, a incalcat grav Constitutia in repetate randuri. Deci presedintele ce face, se derobeaza de la acest rol esential pe care-l are, numai de dragul clientilor politici si al simpatizantilor? Este foarte grav'', a mai argumentat Calin Popescu Tariceanu.

Tariceanu: Statul paralel reprezinta si persoane care au antrenat dupa ele institutiile

''Persoane si institutii care au functionat intr-o formula oculta, alteori la vedere si prin care au reusit sa scurt-circuiteze institutiile democratice si legitime ale statului in luarea deciziilor. Sunt in principal din zona institutiilor represive ale statului. Acesta este statul paralel. Statul paralel sunt si persoane care au antrenat dupa ele institutiile, adica protocoalele secrete dintre SRI si Parchete nu sunt legate numai de o persoana ici si colo, au antrenat si institutii, ceea ce este foarte grav'', a subliniat Tariceanu.

''Incepem sa-i vedem pe actori: pe domnul Coldea, pe domnul Maior, pe doamna Kovesi si mai sunt si altii, la SRI stimabilul general Dumbrava. Eu nu-i stiu pe toti ca nu mi-a placut sa ma frec de zona asta cu serviciile, dar sunt multi'', a punctat presedintele ALDE.

"Daca nu aveau functii si voiau sa fie influenti intr-o alta formula o faceau cu statul paralel. Exista si ambivalenti, cum era domnul general Oprea, care era mai mult cu statul paralel decat cu statul de drept", a spus Tariceanu.

''Unii asa de mult s-au indragostit de chestia asta incat banuiesc ca nu o sa fie o munca simpla. Dar, dupa cum vedeti, si Comisia care a functionat pentru noaptea alegerilor din 2009 si Comisia de supraveghere a SRI fac o munca, dar si presa. Nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar ceea ce a dezvaluit in ultima perioada presa este cel mai consistent lucru. Toti impreuna, pentru insanatosirea societatii si a climatului politic in Romania si pentru recapatarea increderii cetatenilor in institutiile statului - trebuie dus la capat acest proces. Cei care au lucrat pentru statul paralel ca sa nu mai aiba influente ar trebui indepartati din orice functie pe care au ocupat-o, pentru ca sunt pervertiti deja. Multi nici nu stiu pe ce lume traiesc si li se pare ca asa ar trebui sa fie'', a concluzionat Tariceanu.

