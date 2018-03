"Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si veniturile nu scad. Anexa 10 este construita pe baza legii 153 care prevede limitarea sporurilor la 30%. Calculele sunt foarte clare - veniturile medicilor nu scad. Prin aceasta anexa 10 am incercat o echilibrare a veniturilor astfel incat niciun angajat din sistemul de sanatate sa nu piarda din venitul avut in februarie 2018. Aceasta anexa este valabila pentru anul 2018. Incepand cu 2019 cand alte categorii de personal vor intra in grila legii 153 diferenta ramasa va creste cuantumul sporurilor acordat medicilor", a spus Pintea, citata de dcnews.ro.

Minstrul Sanatatii a tinut sa precizeze ca nu va fi retrasa Anexa 10 privind sporurile in sectorul sanitar.

"Nu minimalizez importanta muncii medicilor. Acest regulament al sporurilor care se va aplica denota ca ne pasa si ne preocupam", a adaugat ea.