"Eu n-am negat niciodata (n.r. - participarea la evenimente organizate de SRI). Eu am spus-o primul. Am fost la acele evenimente si n-am fost incognito, am fost la evenimente oficiale, in special se faceau de Ziua Nationala, de ziua SRI-ului sau alte evenimente oficiale, la care erau cred ca o suta si ceva de persoane, oameni cu diverse pozitii in statul roman, in Guvern, in Parlament, Parchete, ICCJ. Eu n-am fost la ziua niciunui sef din SRI si nici n-am taiat vreun porc la SRI. Eu n-am fost sa vorbesc cu doamna Kovesi - eu cu domnul Ponta si cu domnul Maior - sa vorbesc cu doamna Kovesi. Nu vreau sa comentez foarte multe din afirmatiile acestui domn (n.r. - Victor Ponta), dimpotriva, imi exprim satisfactia ca tot vorbeste si imi doresc sa vorbeasca si el cat mai mult si sa vorbeasca cat mai multe lucruri - pentru ca asa aflam si noi si mai mult. Si uite asa se mai ridica din cortina fara sa-si dea seama, mai ales ca in 2012 - 2013 nu prea era doamna Kovesi la DNA, din ce-mi aduc eu aminte in lumea reala", a declarat Dragnea, la Parlament, potrivit Agerpres.

Intrebat daca stia ca i se va organiza un flagrant, asa cum a afirmat Victor Ponta, Dragnea a raspuns ironic ca, din cunostintele sale de inginer, acesta se organizeaza fara sa stie cel vizat.

"Am mai discutat, nu avea Valentin Preda niciun document in afara documentelor legate de Strategia Dunarii, atunci la el, lucru care s-a si facut public ulterior. (...) Flagrantul se organizeaza fara ca cel vizat sa stie, dar am constatat ca cineva stia, ca cineva putea sa intervina in dosare, ca cineva putea sa opreasca sau sa porneasca dosare - ceea ce este o informatie foarte importanta. (...) Eu am mai vazut si intr-o declaratie a domnului Oprea, pe care il respect foarte mult - este un om care a fost important in statul roman - camarazi nu - ca am fost ajutat la Congres. Eu n-am fost ales la Congres, dar, daca m-a ajutat asa moral, ii multumesc!", a spus presedintele PSD.