"Eu sustin fara rezerve si apelul public, pentru ca mai mult de un apel public doamna prim-ministru nu poate face, SRI-ul nefiind in subordinea Guvernului. Sustine apelul public al prim-ministrului, l-am facut si eu anul trecut si tot astazi am inteles ca ministrul Justitiei va solicita in mod oficial Ministerului Public desecretizarea acestor protocoale, mai ales in conditiile in care au fost cateva audieri la comisia SRI”, a afirmat Liviu Dragnea.

Presedinte PSD a spus ca a aflat public de faptul ca presedintele comisiei SRI, Claudiu Manda, va cere desecretizarea acestor protocoale si spune ca „nicio interpretare a unor decizii CSAT nu poate tine loc de lege sau de Constitutie”.

”Am aflat tot public ca domnul Claudiu Manda va cere sa desecretizeze aceste protocoale. S-a tot vorbit despre faptul ca aceste protocoale au fost facute in baza unor decizii CSAT, ori am vazut toti comunicatul de la CSAT, care este corect. CSAT nu a aprobat niciodata astfel de protocoale, nici n-a cerut (...) sa se faca astfel de protocoale. Nicio interpretare a unor decizii CSAT nu poate tine loc de lege sau de Constitutie”, a continuat acesta, potrivit News.ro.

„Noi nu vedem, eu, personal, nu vad niciun motiv pentru care aceste protocoale sa nu fie facute publice, pentru ca sunt din ce in ce mai multe voci care spun ca acestea au fost facute fara o baza legala”, a mai adaugat Dragnea.

Intrebat daca el crede ca aceste protocoale mai sunt in vigoare, liderul social-democratilor a replicat: "Din moment ce ele nu sunt desecretizate, din moment ce noi nu avem un acces public la ele, nici nu cred ca a aparut pana acuma vreo informatie care sa ne spuna ca ele nu mai functioneaza. Nu stim asta".

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a cerut procurorului general Augustin Lazar, luni dimineata, inceperea procedurii legale de desecretizare a protocoalelor incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si Serviciul Roman de Informatii, anunta Ministerul Justitiei.