"Dimineata ca harnicii! PSD-ALDE urgenteaza adoptarea legilor justitiei.

Graba cu care PSD-ALDE a reinceput astazi, dis-de-dimineata, modificarea legilor justitiei, declarate neconstitutionale de CCR ca urmare a sesizarilor PNL, ne arata ca latul se strange din ce in ce mai tare. Pentru a mutila legile justitiei sunt in stare sa se trezeasca cu noaptea-n cap si sa stea la Parlament pana tarziu in noapte.

Dragnea si Tariceanu au ingropat solicitarea PNL de a astepta un punct de vedere de la Comisia de la Venetia si de a relua dezbaterile reale, cu toti actorii implicati, peste cateva saptamani.

Atacurile din ultimele zile la statul de drept, din platourile TV, s-au mutat in Parlament. Prin votul de astazi, majoritatea PSD-ALDE-UDMR decredibilizeaza Parlamentul, ataca justitia si injoseste mii de magistrati corecti care lucreaza in interesul Romaniei. Facem un ultim apel la ratiune si respectarea legii si a angajamentelor luate de Romania pe plan international (MCV)", a scris Raluca Turcan pe Facebook.