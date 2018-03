Intrebat daca este cazul sa se desecretizeze protocoalele semnate de SRI, Orban a spus: "Mi-e greu sa raspund atata timp cat eu nu stiu despre ce este vorba. Am auzit dezbaterile publice, dar nu stiu exact despre ce protocoale e vorba. Exista legi clare cum se desecretizeaza (...) Vad ca pana una-alta se desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si anumiti conducatori ai diferitelor institutii de siguranta nationala. Am vazut cum se dau in gat reciproc Dragnea si Ponta (...) Gabi Oprea nu a spus nimic, dar am vazut ca s-au facut referiri. Existau relatii total nepotrivite despre care cetatenii romani habar nu aveau, intre Basescu, Udrea, Dragnea, Ponta. Ma bucur ca apar astfel de dezvaluiri pentru ca toti 'teoreticienii' asa-zisului stat paralel arata ca, daca a existat un stat paralel, el a fost creat de PSD", a afirmat duminica Orban, la sediul central al PNL.

El a precizat ca PNL este 'strain' de astfel de aceste relatii 'nepotrivite, neprincipiale'.

"Asa cum spune Ponta, ca atunci cand a fost instiintat Dragnea ca urmeaza sa i se deschida un dosar pe referendum s-a dus la domnul Coldea si la domnul Maior. Pai, ce treaba au domnul Maior si Coldea, in viziunea domnilor Ponta si Dragnea, cu parchetele. Din cate stiu eu, nu exista absolut nicio legatura. Fiecare este in zona lui de activitate care nu trebuie sa interfereze", a adaugat Orban.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca va solicita, luni, desecretizarea de catre Ministerul Public - DNA a protocoalelor incheiate cu SRI, scrie Agerpres.

Orban: PNL - impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala

"Romania este una dintre tarile care are cele mai generoase prevederi privind respectarea drepturilor minoritatilor. Noi sustinem drepturile individuale ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale. Sustinem autonomia locala ca si principiu in organizarea statului roman, consfintit si de Constitutie. Suntem categoric impotriva oricarei alte forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala. Suntem categoric impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala. Ca atare suntem categoric impotriva unui astfel de proiect de lege si chiar mi se pare in anul in care sarbatorim Centenarul Mari Uniri mi se pare un proiect de lege total neinspirat care nu va avea darul sa creeze mai multa intelegere si armonie", a spus Orban, duminica, la sediul central al PNL.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a pronuntat duminica impotriva oricarei forme de autonomie care nu are legatura cu autonomia locala si sustine ca orice proiect de lege in acest sens este "total neinspirat" in anul Centenarului Marii Uniri.Pe ordinea de zi a Comisiei de administratie a Camerei Deputatilor este inscrisa pentru marti Propunerea legislativa privind Statutul de autonomie al Tinutului Secuiesc.