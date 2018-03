Victor Ponta a declarat, vineri seara, la B1 TV, ca, daca va fi cazul, va oferi informatiile necesare doar institutiilor statului.

"Nu pot sa va spun acest lucru, pentru ca, dupa cum stiti foarte bine, aceasta este o chestiune care are semnificatie juridica. Daca ma cheama cineva din institutiile statului, voi spune", a raspuns Victor Ponta, solicitat fiind sa explice ce inseamna ca s-a anulat flagrantul si daca s-a discutat cu cineva in legatura cu o actiune in flagrant a DNA in cazul lui Liviu Dragnea.

De asemenea, Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea a fost ajutat de persoane din SRI in cazul presupusului flagrant si ca, de fapt, atat actualul presedinte al PSD, cat si firma Tel Drum erau protejatii statului.

Intrebat de unde stia Liviu Dragnea ca urma sa aiba loc o actiune in flagrant a DNA, Victor Ponta a spus ca de la o persoana din SRI.

"De la o persoana foarte importanta din SRI, care l-a si salvat. (...) Eu va spun foarte clar, ca dl Dragnea este de mult timp protejat - si Tel Drum a fost protejat. (....) Tel Drum e ceva atat de mare si atat de complicat si atat de bine protejat (....) si totusi nu s-a intamplat niciodata nimic. Iar povestea asta cu luptam cu coruptia, dar de fapt e un business care, inteleg, ca am vazut si eu cifrele acum, ca se duce la peste 500 de milioane de euro din bani publici si ca nici pana azi nu a fost deloc elucidat arata ca sunt niste carente si ca au fost niste lucruri si niste complicitati. Dar, de la asta sa-l aud pe dl Dragnea ca este victima statului paralel sau de drept... Nu e victima; dl Dragnea a fost protejatul statului, nu paralel, ca eu nu cred ca a existat un stat paralel, a existat un stat care a functionat mai bine sau mai rau, de la caz la caz", a spus Victor Ponta, potrivit Agerpres.