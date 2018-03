Sursa citata mentioneaza ca demersul prim-ministrului survine ca urmare "a interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala".

"Solicitarea prim-ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora 'se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor in scopul ascunderii incalcarilor legii, erorilor administrative, limitarii accesului la informatiile de interes public, restrangerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezarii altor interese legitime", se arata in comunicat.

Totodata, Guvernul informeaza ca, potrivit legii, "desecretizarea sau trecerea la un alt nivel de secretizare a informatiilor secrete de stat se realizeaza de imputernicitii si functionarii superiori abilitati prin lege sa atribuie niveluri de secretizare, cu avizul prealabil al institutiilor care coordoneaza si controlul masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate".

"In situatia protocoalelor de colaborare intre SRI si alte institutii ale statului, persoanele care au dreptul sa declasifice respectivele informatii sunt conducatorii institutiilor semnatare, care, in speta, au si calitatea de autoritate desemnata de securitate. Potrivit art.14 din Legea 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, CSAT asigura coordonarea, la nivel national, a tuturor programelor de protectie a informatiilor clasificate", se mai arata in comunicat, potrivit Agerpres.

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre SRI si alte entitati ale statului, a informat Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES.

"Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii suplimentare in sarcina acestora. Protocoalele au fost incheiate fie la solicitarea Serviciului Roman de Informatii, fie la solicitarea celorlalte entitati implicate, in baza unor prevederi ale legilor sau regulamentelor proprii de organizare si functionare. O parte dintre protocoalele incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului roman au fost deja puse la dispozitia Comisiei parlamentare pentru exercitarea controlului asupra activitatii SRI, la solicitarea acesteia", arata sursa citata.