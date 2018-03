"Toate primariile din aceasta tara vor fi obligate prin HG sa creasca taxele si impozitele locale de sase ori. Este o decizie teribila, pe care au pregatit-o cei din majoritatea PSD-ALDE, care, pentru ca si-au supradimensionat cheltuielile, pentru ca nu stiu sa guverneze si sa aduca investitii pentru a obtine mai multi bani la bugetul de stat, au devalizat pur si simplu de bani autoritatile publice locale, le-au confiscat excedentele pe care unele dintre ele le-au facut, i-au lasat fara bani pentru acoperirea cheltuielilor curente, iar acum ii forteaza printr-o decizie guvernamentala, intrand cu bocancii in autoritatea primariilor, sa creasca taxele si impozitele locale de 6 ori", a sustinut Turcan, care este si liderul PNL Sibiu.

Ea a mentionat ca, in momentul de fata, exista prezentata, pentru dezbatere publica, pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale, propunerea Guvernului referitoare Codul finantelor publice locale, iar in acest proiect de act normativ este prevazut ca toate autoritatile sa opteze pentru pragul maxim de impozitare, atat pentru cladirile rezidentiale, cat si nerezidentiale, scrie Agerpres.





"E un proiect de lege care vizeaza Codul finantelor publice locale. In momentul de fata, primariile au posibilitatea sa opteze intre o limita minima si o limita maxima a modului de calcul asupra impozitului atat pe cladirile rezidentiale, cat si pe cele nerezidentiale. Evident ca aproape toate autoritatile publice locale au optat pentru pragul de jos. Prin acest nou proiect de lege pe care il pregatesc si care, in baza legii, se afla in momentul de fata in dezbatere publica, intentioneaza sa nu mai permita primariilor sa opteze intre o limita minima si una maxima, ci pur si simplu textul suna asa: 'opteaza pentru nivelul maxim de impozitare atat pentru cladirile rezidentiale, cat si nerezidentiale'. Nu mai exista optiunea si le trimit la limita maxima", a specificat prim-vicepresedintele PNL.

Deputatul liberal a aratat ca trage un semnal de alarma privind acest proiect al actualei guvernari si ca spera ca va fi putea fi blocat in Parlament. "Evident, faptul ca am sesizat astazi, in spatiul public, urmareste si un semnal de alarma pentru a bloca aceasta mizerie pe care o fac la adresa celor pe care i-au lasat fara bani, intr-o situatie disperata, si anume primarii si presedintii de consilii judetene", a spus Turcan.

Liderul PNL a mai spus ca "in cel mai rau scenariu, probabil ca (prevederea n.red.) se va aplica de anul viitor".

Turcan: Fac apel la toti oamenii responsabili sa ia atitudine fata de votarea celor trei legi pe Justitie de PSD-ALDE

"Acum o zi, in Comisia speciala pe legile justitiei au dezbatut pe repede inainte toate cele trei proiecte pe care PNL a reusit sa le intoarca de la Curtea Constitutionala, fiind declarate neconstitutionale, urmand ca votul final sa fie dat pe legile Justitiei luni. Noi, ca partid, am solicitat doua lucruri de bun simt: o data ca aceste dezbateri in Comisia speciala pe legile justitiei sa fie oprite pana cand primim un punct de vedere al Comisiei de la Venetia. Si nu cere PNL un punct de vedere al Comisiei de la Venetia, ci este recomandare clara in MCV si, de asemenea, exprimare clara a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, aflat in vizita oficiala la Bucuresti. Deci o solicitare de bun simt, pe care am facut-o catre conducerea Parlamentului, a fost ingropata si trimisa pe undeva spre o analiza profunda a domnilor Dragnea si Tariceanu, iar pe de alta parte, pe repede-inainte, au finalizat deja cele trei legi pe Justitie si luni urmeaza sa dea asaltul final", a afirmat deputatul PNL Sibiu.

Ea a subliniat ca apelul sau este adresat societatii civile ca, in continuare,Raluca Turcan a aratat ca apelul sau este adresat si parlamentarilor. "Fac un apel la parlamentari, ca tot ceea ce iarasi va solicita votului Parlamentului majoritatea PSD-ALDE sa fie respins. Si inca mai cred ca aceste legi ale justitiei nu vor trece de Parlamentul Romaniei", a adaugat deputatul liberal.

Totodata, liderul PNL le-a cerut liderilor guvernarii PSD-ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa opreasca majoritatea parlamentara de la votarea celor trei legi. "De asemenea, mai fac un apel la cei doi capi, dar fiind dintr-un grup interlop si functionand pe baza de spirit de gasca, am indoieli ca vor tine cont de apelul de a se opri. Sa se opreasca si sa isi vada de guvernare", a subliniat prim-vicepresedintele PNL.

De asemenea, ea a argumentat ca cei din majoritatea PSD-ALDE au ca tinta in aceste zile si serviciile secrete, in paralel cu Justitia.



"Asistam in ultimele zile, in spatiul public, la o mizerie pusa in ventilator de catre fugari, inculpati, cercetati penal pentru coruptie. Scopul urmarit de catre acestia este ca mizeria sa se raspandeasca pe cat mai multe persoane, dar in special ca sa decredibilizeze institutii. Practic, tot ceea ce se intampla in ultimele zile reprezinta, de fapt, o ofensiva a celor din majoritatea parlamentara, din pacate, coordonata profesionist, de discreditare a doua institutii de baza ale statului roman: Justitia si serviciile secrete. Ceea ce ni se intampla e un fel de telenovela si este orchestrata, de fapt, de gasti, de oameni cu comportament infractional, intr-un fel de bande organizati si care sunt uniti intr-un interes de protectie impotriva Justitiei. Ce ii uneste pana la capat? E foarte limpede si este din ce in ce mai limpede: schilodirea institutiilor statului", a spus deputatul PNL.

Raluca Turcan a mai avertizat ca prin decredibilizarea serviciilor secrete se pune in pericol inclusiv siguranta nationala, ea mentionand ca in rapoartele transmise in aceste zile de catre ambasadele de la Bucuresti ale partenerilor internationali ai Romaniei se face referire explicita la acest lucru.