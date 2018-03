"Recondamn aceasta difuzare a interviului. Aseara, dupa terminarea interviului, am avut o discutie privata cu presedintele Comisiei de cultura, caruia i-am solicitat acest lucru. (...) Dimineata am depus o solicitare scrisa la biroul Comisiei de cultura prin care solicit audierea sefei TVR privind explicatiile pe care ar trebui sa ni le dea privind politica editoriala ce a stat la baza alegerii de a difuza in mod sincronizat acest interviu impreuna cu alte televiziuni din tara", a declarat Bulai, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca USR nu este de acord cu sincronizarea interviului, care a fost difuzat integral de un post platit din bani publici, acesta avand ca scop atacul la adresa justitiei. "Credem ca este un abuz din partea TVR de a sincroniza si alinia in aceasta directie cu alte televiziuni care sunt gazde de casa a unui mesaj impotriva coruptiei de care auzim in fiecare seara. Noi nu comentam politica editoriala a altor televiziuni, noi am facut o solicitare in directia TVR, vrem o explicatie privind aceasta decizie. (...) Aceasta sincronizare este daunatoare unui fapt de presa deontologic. (...) Nu suntem de acord ca la comanda toate televiziunile, inclusiv televiziunea de stat, care este platita din bani publici, sa fie portavoce a unui penal", a argumentat Iulian Bulai, membru al Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor.

Deputatul USR crede ca, mai departe, este foarte important sa fie audiata si conducerea CNA, pentru a se constata care sunt opiniile sefei acestei institutii privind sincronizarea acestui interviu.

"Cred ca este foarte important sa aflam de ce banii contribuabililor sunt folositi in a fi portavocea penalilor, apoi vom aborda alte institutii competente. (...) Este foarte interesant ca doar anumite televiziuni au ales sa redea interviul respectiv, iar celelalte nu au ales. (...) Cred ca este foarte normal ca sefa TVR sa dea explicatii in fata Comisiei de cultura. (...) TVR nu trebuie sa se transforme in portavoce pentru penali", a adaugat acesta.