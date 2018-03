"Am asteptat si eu, ca tot romanul, pozele cu Sebi si Codruta...

Recunosc, acum in Postul Pastelui, ca am pacatuit odata invidiindu-l pe Ghita ca a fost asa prevazator si a strans dovezi ale imoralitatii si chiar coruptiei lui Coldea, Kovesi si altii care acum pozeaza in fete mari. Apoi mi-am dat seama ca nici acum, dupa toata experienta traita cu mincinosi, lasi si tradatori, eu nu as face asa ceva: nu as inregistra, nu as face poze cu scopul de a le folosi candva, nu as strange probe pe ascuns impotriva cuiva cu care am o relatie, fie si doar de amicitie. Pentru ca eu cred cu adevarat in onoare si in cuvantul dat . Si pentru mine conteaza ce stiu eu despre mine, nu ce isi inchipuie altii.



Deci, daca pozele nu sunt date 'din onoare', asa cum zicea deunazi Ponta, atunci i-as intreba, de ce pana mea le-ati mai facut??? De ce vorbiti despre ele si despre contextul in care le-ati realizat??? E de toata jena sa le aratati 'intre patru ochi' domnului Cristoiu, in fata camerei de filmat, ca sa gireze cu credibilitatea domniei sale ca exista.

Daca vreti sa faceti jocuri in continuare, gen 'am poze dar nu le arat daca imi inchideti toate dosarele pe care mi le-ati inventat', e de toata sila.

Cu jocul acesta ati facut ca pozele sa devina esentiale pentru dovedirea cel putin a imoralitatii lui Kovesi, desi in realitate nimeni nu are nicio indoiala ca era in gasca cu toti 'penalii' ei de azi.

Chiar daca prin 2014 cand comenta pozele cu mine si Bica, se jura ca e fecioara si ca ea nu s-a vazut niciodata in privat cu oameni politici...", a scris Elena Udrea pe Facebook.

Citeste si: Ghita: Procurorul Negulescu imi pregatise o celula in conditii mizere, cu niste batausi