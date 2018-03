"Vreau sa fac cateva clarificari referitoare la proiectul de lege privind acordarea pensiilor speciale pentru primari:

In poza atasata acestui mesaj puteti vedea ca, astazi, niciun parlamentar PNL nu se afla printre initiatorii acestei propuneri legislative. PNL va vota impotriva acestui proiect legislativ. PNL sustine principiul contributivitatii pentru acordarea pensiei. PNL sustine si va vota ELIMINAREA TUTUROR PENSIILOR SPECIALE, mai putin pensiile de serviciu ale militarilor si magistratilor. PNL este singurul partid care a votat impotriva pensiilor speciale pentru parlamentari, functionari parlamentari, primari si altii.

Celor care incearca cu tot dinadinsul discreditarea noastra promovand tot felul de stiri false despre pozitia oficiala a Partidului National Liberal (votata si adoptata in unanimitate in forurile noastre de conducere), le transmit ca nu vor reusi.

Nu ne puteti discredita cu minciuni si deformari grosolane ale realitatii. Nu defrisam si nu sustinem pensii speciale.

Nu mai desconsiderati capacitatea oamenilor de a trage propriile concluzii!

Minciuna are picioare scurte, iar oamenii v-au invatat jocul deja.

Pentru cine nu a inteles inca, repet ceva ce am mai scris in urma cu doua saptamani: Nu exista serviciu mai mare pentru PSD decat atacarea sistematica a Partidului National Liberal, cel mai puternic opozant si singurul partid care are forta sa invinga Ciuma Rosie", a scris Ludovic Orban pe Facebook.