"Implicarea in viata unui partid politic, implicarea in modul in care se aseaza o importanta institutie care este Guvernul Romaniei, nu poate decat sa ne duca la gandul ca, intr-adevar, toata aceasta constructie paralela exista, ea se manifesta si nu se manifesta de putini ani si rolul actiunilor acestor grupari, pentru ca eu nu as acuza institutiile in sine, pentru ca institutiile in sine sunt institutii de buna credinta care in felul lor isi fac datoria, dar exista grupuri de oameni, grupuri de interese, care, iata, activeaza in sensul acesta si cred ca ce a devoalat aseara presedintele Dragnea nu poate decat sa ne ingrijoreze si sa sustina totodata toata aceasta teorie pe care noi o expunem de luni in sir, atat in Parlament, cat si pe toate canalele media", a afirmat vicepresedintele PSD.

Mihai Fifor a tinut sa mentioneze ca, pe fondul actiunilor statului paralel, exista "institutii ale statului care nu mai functioneaza la parametri optimi", noteaza realitatea.net.

Liviu Dragnea a afirmat, marti seara, ca fostul presedinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discutii cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea despre modul de ocupare a functiilor de conducere in PSD. Dragnea a sustinut ca i s-a transmis de la "statul de drept", prin intermediul lui Oprea, ca "Zgonea trebuie sa fie numarul unu la partid" si el numarul doi.