"Exista informatii potrivit carora o serie de ofiteri ai unor servicii straine ar fi fost prezenti in sediul central al DNA. Sigur ca aceasta intrebare eu am sa rog sa o adreseze Comisia de verificare a activitatilor SRI, daca ei sunt la curent cu prezenta acestor persoane, daca informatiile se confirma sau nu se confirma", a declarat Tariceanu, intr-o interventie telefonica la Romania TV.

Liderul ALDE este deca o cooperare intre serviciile de informatii romanesti si straine se face la nivelul acestora si nu "prin DNA".

"Cred ca cooperarea intre servicii se face la nivelul serviciilor, nu se face prin DNA. Eu sunt foarte bucuros cand aflu ca serviciile de informatii romane sunt foarte apreciate de partenerii nostri straini, pentru diferite actiuni, cum ar fi combaterea terorismului sau pentru alte actiuni. Ceea ce nu mi se pare in regula este ca aceste contacte, colaborari, sa se desfasoare in afara cadrului institutional, mai ales in zona justitiei", a completat Tariceanu, citat de antena3.ro.