Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat Evenimentului Zilei, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, ii pregatise o celula cu conditii mizere, cu batausi, el adaugand ca a ales sa plece din tara pentru ca nu a putut convinge pe nimeni in Bucuresti despre intentiile acestuia.



"Nici nu sunt un fugar (...) Astazi, dupa un an, cred ca vede toata Romania ce ganduri avea acel asa-zis procuror Negulescu, cum era incurajat de catre sefii si colegii sai. (...) Eu nu aveam cum sa ma prefac ca nu aflu ca imi pregatise o celula in conditii mizere, ca imi pusese niste batausi, ca il mutase pe Blejnar dintr-o celula in alta sa-mi faca mie loc, ca fusese cu cateva zile inainte la inchisoarea de la Campina ca sa pregateasca locul unde era el sigur ca judecatorii il vor trimite pe Ghita. Nu aveam cum sa ignor ca se tot lauda si in fata Andreei Cosma ca ma arde, ca sunt terminat, ca sunt un mort viu. Daca nu puteam sa conving pe nimeni in Bucuresti ca omul e de-a dreptul nebun, ca e in stare sa faca rele, ce puteam sa fac, decat sa plec din calea lor? Nici nu vreau sa acreditam ideea ca un stat intreg si institutii intregi omoara oameni in Romania, ca omoara cariere, distrug cariere, asta e una. Negulescu era chiar exagerat si orice om are dreptul sa se fereasca de un astfel de om", a afirmat Sebastian Ghita.

Sebastian Ghita a povestit despre imprejurarile in care a plecat din tara

El a spus ca "poate Parchetul General va verifica daca Laura Codruta Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele". "Intr-o zi sunt curios cand o sa ma intalnesc cu prietena mea Codruta sa o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu acele doua personaje sa imi faca tot ce mi-au facut inainte", a adaugat Sebastian Ghita."Era chiar o actiune, o intalnire care este obisnuita intre membrii Comisiei si conducerea Serviciului. Se desfasura la K2. La astfel de intalniri vin: conducerea SRI, directorul, primul adjunct, adjunctii, nu toti, vin, dau mana, schimba cateva vorbe pret de o ora cu cei din comisie care isi termina mandatul. Am mers si eu la aceea intalnire, sigur, cautand sa ma mai uit inca o data in ochii lui Florin (Coldea - n.red.)", a spus Ghita.

El a sustinut ca si-a dat seama ca urmeaza sa fie arestat din atitudinea celor prezenti, scrie Agerpres.

"Era evident ca toti de acolo fusesera brifati intr-un fel sau altul ca a doua zi ma aresteaza, ca e totul pregatit si totusi sunt un om care sa-si dea seama cand ceva se intampla. (...) Eram mort, dar eu nu stiam, inca umblam pe strazi, eram mortul viu. A fost o senzatie foarte urata.(...) Ma compatimea toata lumea, vedeau prin mine. M-a ingrijorat situatia, pentru ca totusi te astepti in societate sa gasesti la un moment dat judecatori, sefi de institutii, oameni chemati sa apere cetatenii, nu doar o dorinta solida de a-l vedea pe celalalt mort", a povestit Sebastian Ghita.

Nu stia ca sunt procurori care falsifica inregistrari, dar vedea ca lucrurile sunt in neregula



"Nu suntem nici unul naivi. Timp de 2-3 ani le-am explicat si lui si lui Kovesi si lui Marius Iacob si lui Maior si altora si celor din comisie: Domnule, ce se intampla cu omul asta si cu oamenii astia? Nu stiam atunci ca toti procurorii stau la o masa, ca falsifica inregistrari, dar vedeam ca sunt lucruri in neregula. Povesteau toti martorii astia falsi, acoperiti: 'Domnule, ne pun astia sa faca niste lucruri rele, e in neregula'. Eu ii tot povesteam lui Coldea, ii explicam. El zambea, radea, se facea pe miratul si atunci am vrut sa ma mai uit o data in ochii lui, atunci. (...) Omeneste vorbind, nu mi-am inchipuit ca totusi 2-3 ani nu o sa ma bage nici macar un pic in seama, dupa atata timp si atatea lucruri intamplate intre noi", a mai spus Ghita.

Ghita, despre formarea unui cabinet: Nu vad o problema in a schimba informatii cu SRI

"Cateodata, in Romania, politicienii se ascund ca ilegalistii si nu-i cauta nimeni. Doi - spre deosebire de domnul Dragnea si domnul Ponta, eu nu vad nimic rau in a intreba atunci cand pui un guvern: 'Dom'le, avem o idee cu un ministru, lucreaza cu vreun serviciu strain? Nu face ceva cu rusii? Are parteneri de afaceri dubiosi? Deci, eu, in locul domnilor Dragnea si Ponta, le-as spune direct: 'Da (...), eu eram prim-ministru desemnat, eu eram seful Parlamentului sau presedinte executiv si da, vorbim cu SRI de dimineata pana seara'. (...) As iesi foarte repede din chestiunea asta, recunoscand: 'E firesc, e normal, nu vad o problema in a schimba informatii cu SRI-ul'", a declarat Sebastian Ghita miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Romania TV.

Fostul deputat Sebastian Ghita considera ca nu este o problema in a schimba informatii cu SRI atunci cand se intocmeste lista unui cabinet, respectiv a afla informatii utile despre ministrii care ar urma sa intre in componenta acestuia.Potrivit acestuia, pe de alta parte, "cand niste politicieni se apuca sa faca un guvern, SRI se scoala la 6 dimineata si se apuca sa stranga informatii de toate felurile, in toate modurile, ca sa stie ce se intampla in aceasta tara in care sunt chemati de Constitutie sa se stranga informatii". "Deci, sa ne intrebam ce cauta SIR-ul sa afle e o utopie!", a adaugat el.

Ghita a mai sustinut ca "Liviu Dragnea si Victor Ponta erau suficient de abili sa nu le dicteze nimeni" iar declaratiile in care "dadeau vina unul pe altul" nu trebuie vazute utopic.

De asemenea, el a spus ca atunci cand era intrebat daca sa fie verificate anumite informatii cu serviciile, raspundea ca acest lucru ar fi "normal".