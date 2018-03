"O a treia remarca - si aici imi pare rau ca indirect ma adresez si lui Sebastian Ghita care face insa un lucru extrem de curajos si extrem de util - e o lectie pe care trebuie sa o inteleaga toti cei care au crezut ca, cochetand cu statul paralel o perioada, intrand in gratiile statului paralel, vor fi protejati. Din pacate, ei fost socotiti un fel de produs care la un moment dat se consuma, expira si este aruncat la gunoi. Si avem aceasta situatie cu numeroase persoane, daca vreti si in zona politica am vazut exact acelasi lucru intamplandu-se cu personajul cunoscut drept domnul Oprea care a patit acelasi lucru cum a patit si Sebastian Ghita si au fost si altii care au avut de suferit. Cei care au avut curajul sa se opuna evident ca au trebuit sa traga consecintele si aici probabil ca exemplul cel mai notoriu este al fostului premier Ponta, caruia incepand din anul 2015, chiar cu ocazia vizitei prim-vicepresedintelui Comisiei Europene la Bucuresti, chiar in acea zi, i s-a deschis dosar penal de catre DNA. (...) ca ulterior sa vedem ca dosarul d-lui Ponta a fost inchis si nu are nicio vina, dar intre timp Ponta a pierdut functia in partid, a pierdut functia de prim-ministru si sunt si altii care au avut de suferit in urma aceluiasi tip de tratament", a spus Tariceanu.

El a mentionat ca si fostul ministru Ovidiu Silaghi s-a aflat in situatia de a-i fi fost deschis dosar de catre DNA si apoi a fost achitat, dar cariera politica a acestuia "a fost facuta praf", scrie Agerpres.

Tariceanu considera ca in spatele luptei impotriva coruptiei, institutiile care trebuie sa combata coruptia "au devenit cele mai corupte locuri din Romania". "Aceste institutii, mai mult decat atat, nu numai ca nu au luptat impotriva coruptiei, ci au luat o actiune pe cont propriu, benefica pentru ele si pentru altii, din strainatate, de a elimina elitele politice, elitele economice, elitele intelectuale si academice din Romania", a adaugat presedintele Senatului.

Intrebat daca in perioada in care a fost premier a primit de la SRI vreo lista privind componenta guvernului sau propuneri pentru anumite functii, Tariceanu a negat, mentionand ca a solicitat uneori informatii privind persoane care urmau sa ocupe functii de secretar de stat sau sefi de agentii si institutii.

"Nu se punea problema la acea data sa existe o astfel de interferenta a serviciilor, dar sigur pot sa va confirm ca am cerut uneori, cand am considerat ca este nevoie, informatii despre anumite persoane care urmau sa ocupe nu functii in guvern ci la niveluri mai coborate, secretari de stat sau sefi de agenti si alte institutii, cand am simtit nevoia si am primit informati utile din partea serviciului dar nu, in niciun caz liste sau sugestii sau propuneri", a mai spus Calin Popescu-Tariceanu.