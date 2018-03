"Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania si relatiile reciproce de buna convietuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre. De aceea, adresez concetatenilor maghiari un salut cordial si ii felicit la implinirea a 170 de ani de la momentul istoric in care revolutionarii maghiari s-au alaturat miscarilor europene de eliberare nationala", afirma Viorica Dancila, potrivit unui comunicat al Guvernului, citat de Agerpres.

Conform sefei Guvernului, perspectiva asupra istoriei arata ca este momentul unei "mutari de accent" pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari si care sprijina legaturile interumane, schimburile culturale, perspectiva europeana comuna, promovarea traditiilor si a obiceiurilor.

"In Europa de astazi, deosebirile intre etnii si culturi trebuie sa reprezinte o sursa de intelegere si respect reciproc. Astfel, Romania promoveaza dezideratul european 'unitate in diversitate' si sustine, cu determinare, atat libera exprimare a identitatii etnice, cat si promovarea elementelor identitare de limba, traditie, patrimoniu cultural. Ne bazam, in demersurile noastre, si pe sprijinul organizatiilor civice si culturale ale maghiarilor din Romania", spune Dancila.

Ea precizeaza ca Anul Centenarului are "semnificatii profunde" pentru societatea romaneasca in ansamblul sau.

"In acest context, doresc sa subliniez aportul minoritatilor nationale la mostenirea culturala comuna care defineste societatea romaneasca in ansamblul ei, precum si contributia acestora la edificarea statului roman modern. Guvernul Romaniei aspira la unitatea eforturilor din partea tuturor cetatenilor pentru a reusi, impreuna, sa construim tara in care ne dorim sa traim. La multi ani tuturor maghiarilor din Romania!", transmite Viorica Dancila.