"L-am auzit si eu pe domnul Dragnea. N-am inteles de ce de abia acum a spus, dar este inspaimantator daca este asa. Totusi in tara asta normalitatea inseamna sa respectam legile asa cum si le respecta oricine. (...) Mi-e greu sa explic acest lucru pentru ca normal este, ca atunci cand se intampla ceva este anormal, sa vorbesti despre acel lucru pentru ca poate nu se perpetueaza. Eu cred ca este bine sa vorbim despre lucruri atunci cand se intampla, dar mai bine mai tarziu decat deloc", a declarat Ecaterina Andronescu, citata de antena3.ro.

Senatoarea a fost chestionata daca a resimtit implicarea SRI in formarea primului Guvern Ponta, raspunsul sau fiind: "Cum sa resimt? Nu am simtit nici cand m-au supravegheat sapte luni, cand m-au interceptat in toate felurile n-am simtit. Eu nu am fost nominalizata cand s-a constituit primul Guvern Ponta. Va aduceti aminte ca au fost la educatie mai multe incercari si eu am ajuns dupa vreo patru-cinci luni".