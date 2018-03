"Nu m-a pus SRI acolo. M-a pus un coleg de-al meu din partid, care m-a sunat, mi-a dat timp de gandire 24 de ore pentru a intra in Guvern. Acel coleg din partid era cu functie de conducere in PSD la vremea respectiva. Am vorbit si cu domnul Ponta, si cu domnul Dragnea inainte de a spune 'da' si de a intra in Guvernul USL din 2012", a declarat Liviu Pop.

Aceasta declaratie survine in contextul in care Liviu Dragnea a sustinut ca fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului sau impreuna cu directorul Serviciului Roman de Informatii, George Maior.



"Am vazut declaratia domnului presedinte Liviu Dragnea, tot ceea ce s-a intamplat in constituirea Guvernului. Eu nu am avut decat o parte din informatii, acele discutii telefonice si intalniri pe care le-am avut cu conducerea partidului dupa aceste discutii telefonice, dar ca perioada de timp si ca interval, punandu-le una peste alta, domnul Liviu Dragnea are perfecta dreptate in tot ceea ce spune vizavi de constituirea Guvernului", a mai spus senatorul PSD, citat de dcnews.ro.

Chestionat daca Guvernul Ponta s-a format la acel moment intr-un cerc restrans din care ar fi putut face parte si directorul SRI sau a fost format dupa o discutie in forurile statutare ale coalitiei, raspunsul lui Liviu Pop a fost: "Eu stiu ca am fost votat in Comitetul Executiv, am fost propus in Comitetul Executiv al PSD, am avut o discutie de principiu cu Dragnea si cu Ponta, am cerut si eu timp de gandire 24 de ore, m-am consultat cu colegii mei din miscarea sindicala", a conchis el.

